Proponen prohibir doble nacionalidad en candidaturas para gubernaturas y presidencia de la República

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentó la reforma para evitar que personas con doble nacionalidad puedan ser presidentes, gobernadores o jefes de Gobierno de la Ciudad de México.

Los cambios se concentran en los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución, para que la persona candidata no pueda tener doble nacionalidad o, en caso de intentar contender, tenga que renunciar a la otra antes de su registro. Una vez en el cargo, tampoco podrá solicitar otra nacionalidad.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidenta, presidente, gobernadora, gobernador, jefe o jefa de Gobierno deba ser solo mexicana, no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma será enviada al Congreso para que sea discutida en el próximo periodo ordinario de actividades, pero no se aplicará hasta 2030, en caso de aprobarse.

Con información de El Financiero