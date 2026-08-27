Construcción en recuperación; 1er semestre del año, con inversión de 3 mil mdp: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que el primer semestre del 2026 cerró de buena manera ante la implementación de infraestructura para el estado, resalta un crecimiento favorable a comparación del año pasado.

“En estadística del primer semestre del 2026 comparado con el 2025 traemos arriba del doble en cantidad de licitaciones y monto de obra”, comentó.

En este sentido recalcó que la inversión en el estado esta arriba de los 3 mil millones de pesos por el momento, esto con anuncios de obra mismas que se están llevando a cabo y otras están en proceso de licitación.

Puntualizó que el segundo semestre será interesante y esperan cerrar el año con buena derrama económica para el sector constructor pues hay obras por realizar por parte del Gobierno del Estado y Gobierno Municipal.

El sector constructor esta en un buen momento para el proceso de obra, en este gremio es en donde se impulsa la economía y empleos debido a su desarrollo constante.