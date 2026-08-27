Abre Estado 20 becas para especialización internacional en semiconductores

_Amplían hasta el 2 de septiembre el registro para el Entrenamiento Estratégico en Codiseño y ATP, en colaboración con Arizona State University_

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), amplió hasta el 2 de septiembre el periodo de registro para 20 becas de Entrenamiento Estratégico en Semiconductores, oportunidad de especialización internacional dirigida a perfiles de ingeniería, investigación y sector industrial.

En colaboración con Arizona State University (ASU) y como parte de la estrategia Talento Chihuahua, el programa está enfocado en co-diseño e inmersión en ATP (Ensamble, Testeo y Empaque), áreas clave para el desarrollo de capacidades dentro de la cadena de valor de esta industria.

La capacitación se desarrollará de septiembre de 2026 hasta enero de 2027 e incluye dos sesiones virtuales sincrónicas al mes durante cinco meses, así como una visita académica de tres días al campus de ASU en Tempe, Arizona.

La beca contempla además vuelo Chihuahua-Phoenix, viáticos, material académico y constancia de finalización.

La convocatoria está dirigida a personas con formación en ingeniería, investigación o experiencia en el sector industrial, que cuenten con experiencia o afinidad con la cadena de valor ATP.

Entre los requisitos se encuentran residir en Chihuahua, contar con pasaporte y visa vigentes y acreditar un nivel mínimo de inglés B2. Los resultados se publicarán durante septiembre a través de las redes sociales oficiales del INADET y la SIDE.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar su registro en el formulario de inscripción en la liga https://forms.gle/UKFL6ndD9f5NUoRN8, así como revisar los detalles del programa en la convocatoria oficial en https://bit.ly/ASU-2026.