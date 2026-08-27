“Quieren taparle el ojo al macho”, señala Bonilla por salida del senador Inzunza de la bancada Morena

Marco Antonio Bonilla, presidente municipal de Chihuahua señaló que la salida de Enrique Inzunza del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República es un intento de “taparle el ojo al macho” a los nexos del partido con el crimen organizado.

Expresó que todas y todos han visto el gran involucramiento de Morena con la delincuencia organizada, considerando que hablar del narco y de Morena es hablar de lo mismo.

“Si el pato camina como pato, grasna como pato y nada como pato, pues es pato, ¿verdad? Entonces, por más que lo quieran hacer, yo creo que lo evidente ahí está y se ve cómo a la oposición la castigan ferozmente y ahí no hay un solo involucrado de Morena en la cárcel por el tema del Huachicoli y por el tema del narcotráfico”.

Fue ayer miércoles cuando Enrique Inzunza anunció su salida de la bancada de Morena para continuar en la legislatura como senador independiente, luego de que el sábado pasado Rubén Rocha Moya volvió a solicitar licencia como gobernador de Sinaloa.