Realiza UACH encuentro “Peraj: Inspirando Futuros”

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas así como la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, llevó a cabo el encuentro “Peraj: Inspirando Futuros”, una iniciativa orientada a despertar el interés por la ciencia y la salud en niñas y niños de nivel primaria.

En esta edición, participaron 35 estudiantes provenientes de diversas escuelas primarias de la ciudad, quienes tuvieron la oportunidad de integrarse en actividades diseñadas especialmente para acercarlos al conocimiento científico de manera lúdica e interactiva.

Alumnas y alumnos de las cuatro carreras que integran la Facultad organizaron y presentaron distintas estaciones temáticas, entre ellas el “Hospital de Ositos”, la clínica de rehabilitación de peluches, una estación de embriología didáctica, un laboratorio de citometría de flujo con videojuegos, así como experimentos y análisis relacionados con bacterias y parásitos.

Todas las actividades estuvieron enfocadas en el aprendizaje significativo a través del juego y la experimentación, promoviendo el desarrollo de la curiosidad científica desde edades tempranas.

Durante la jornada, las y los menores estuvieron acompañados por sus mentores del programa Peraj, mientras que el estudiantado universitario fungió como guía en cada una de las dinámicas, fortaleciendo así el vínculo entre la educación superior y la comunidad.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso social de la UACH al fomentar vocaciones científicas y contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones.