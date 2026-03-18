Realiza SSPE revisiones extraordinarias en CERESOS de Parral y Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección de la Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, llevó a cabo operativos de revisión extraordinaria en centros penitenciarios de Hidalgo del Parral y Guachochi, como parte de las acciones permanentes para garantizar el orden, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los CERESOS.

La revisión en el CERESO Estatal No. 4 se realizó el 18 de marzo a las 15:30 horas, con la participación de 61 elementos de autoridades estatales y federales.

Durante la intervención se revisaron 388 personas privadas de la libertad y 84 estancias en módulos, áreas de ingreso y talleres. No se detectaron objetos prohibidos, retirándose únicamente excedente de cobijas.

Mientras que la revisión en CERESO Estatal No. 8 de Guachochi participación de 74 elementos de distintas corporaciones. Se inspeccionaron 206 personas privadas de la libertad y 32 estancias, sin localizar artículos no permitidos.

La SSPE destacó que estos operativos se realizan de manera periódica y coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de prevenir riesgos, mantener el control institucional y fortalecer las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario del estado.