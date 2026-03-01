Realiza SSPE “Jornada por la Paz” en Aldama con participación de los tres niveles de gobierno

Como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se llevó a cabo la actividad denominada Jornada por la Paz en el municipio de Aldama, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno para fomentar la convivencia, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

La jornada se desarrolló la tarde del sábado 28 de febrero en la zona deportiva del municipio, donde alrededor de 100 elementos que integran la Mesa de Seguridad Regional participaron en actividades dirigidas a la ciudadanía.

Derivado de dicha actividad, el encargado regional de la Policía de Despliegue, Amelio Rogelio Parada, destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la relación con la ciudadanía:

“Muy buena la convocatoria y muy contentos, muy bendecidos porque se están sumando muchas personas a este movimiento. Muy satisfecho con el resultado de la mesa de trabajo donde cada instancia de gobierno ha puesto su granito de arena”, señaló Rogelio Parada.

Entre las acciones realizadas destacó la visita a domicilios cercanos para poner a disposición a los elementos ante cualquier situación que lo requiera, así como labores de limpieza y recuperación de espacios públicos. Además, personal de la SSPE convivió con redes vecinales para fortalecer la confianza y la colaboración ciudadana.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario efectuó donativos dirigidos a niñas y niños de Aldama, consistentes en cuatro bicicletas, 100 bolsas de dulces, 100 chamarras y más de 400 piezas de pan dulce.

Asimismo, participaron elementos del Grupo Especial K-9, quienes realizaron actividades de proximidad y demostraciones tácticas con binomios caninos. Por su parte, la Dirección General de Logística colaboró con observadores aéreos a bordo de un helicóptero de la Secretaría, el cual aterrizó en el parque para que las y los asistentes pudieran conocerlo e interactuar con el personal.

En la jornada también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, quienes realizaron acciones conjuntas de proximidad social y recuperación de espacios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el secretario Gilberto Loya, orientada a fortalecer el tejido social y prevenir la violencia desde su origen, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.