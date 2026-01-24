Realiza Secretaría de Turismo de Chihuahua cata de sotol en Madrid

La Secretaría de Turismo realizó en Madrid, España, dos eventos dirigidos a públicos especializados, con el objetivo de presentar a Chihuahua como destino turístico ideal a través del sotol.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los eventos más importantes del sector a nivel internacional.

Durante los encuentros se efectuó una cata guiada de tres sotoles: Nocheluna y Peña Blanca, originarios del desierto chihuahuense, así como Sotol Bienvenido, representante de la tradición sotolera de la Sierra Tarahumara.

De manera complementaria, se presentó la oferta turística del estado, con énfasis en sus Pueblos Mágicos, el Parque Barrancas del Cobre, las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, además de la gastronomía y la cultura vaquera.

Los eventos contaron con la asistencia de 20 periodistas especializados en gastronomía y turismo, así como 25 creadores de contenido.

La conducción estuvo a cargo de Germán Orrantia, sommelier y director de Promoción Turística de Chihuahua, como parte de la estrategia para posicionar a la entidad ante el público internacional bajo el lema “El México que no conoces”.