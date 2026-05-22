Nueve zonas tendrán bacheo este viernes 22 de mayo: Municipio

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este viernes 22 de mayo mediante el programa emergente en calles de las colonias: Arboledas Sur, Punta Naranjos, Valle Escondido, 20 Aniversario, Panorámico, Saucito y Centro, así como en la avenida De la Cantera y el Ejido El Sauz.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.