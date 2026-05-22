Arrestan a probable responsable de atacar a balazos a un hombre y su hija en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación de Policía del Distrito Universidad, realizaron la detención de Héctor Zenón M. M., es presunto responsable en un caso de tentativa de homicidio, derivado de un aparente crimen pasional registrado en el fraccionamiento Villa Hermosa, en contra de dos personas.

Los hechos se registraron luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en el que reportan personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en el cruce de la avenida Valentín Fuentes y calle Simona Barba.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron un vehículo Chevrolet Camaro color negro impactado contra una camioneta Chevrolet Traverse color gris. En el interior del automóvil se encontraba un hombre lesionado por arma de fuego, acompañado de su hija, también lesionada.

De inmediato, los policías solicitaron el apoyo de una ambulancia para el traslado urgente de las víctimas a un hospital, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el presunto agresor disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas desde una camioneta Jeep Wrangler color naranja, para posteriormente darse a la fuga a alta velocidad.

Con la información obtenida, los agentes implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar minutos después un Jeep con las características específicas del reporte, el cual fue abandonado en una plaza comercial ubicada en el cruce de avenida Tecnológico y calle Aguirre Laredo, en el cual localizaron casquillos de arma de fuego al interior.

Tras la inspección preventiva del vehículo, personal del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), mediante el sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante”, detectó que el sospechoso descendió de la camioneta y abordó posteriormente un vehículo Kia color gris, aparentemente utilizado para servicio de plataforma digital.

Gracias al seguimiento de las cámaras, el vehículo fue monitoreado hasta el cruce de las calles Felipe Ángeles y Manuel Ojinaga, en la colonia Granjas de Chapultepec, donde policías municipales lograron ubicar a un hombre que coincidía con las características proporcionadas por el personal de análisis del CERI.

Al momento de ser intervenido conforme a los protocolos de seguridad, el sospechoso apuntó a los agentes con lo que aparentaba ser un arma de fuego y posteriormente corrió hacia un domicilio generando una persecución.

En el lugar fue retenido Héctor Zenón M. M. de 33 años, quien mostró en todo momento una conducta hostil hacia los oficiales. Tras realizarle una inspección preventiva, no se le localizó arma de fuego alguna, motivo por el cual fue detenido inicialmente por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Cabe señalar que será la autoridad investigadora la que determine y dé seguimiento al caso, derivado del seguimiento y de la información inicial que brindó el ahora detenido tras su detención.

Previa lectura de derechos, el detenido fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.