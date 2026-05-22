Escuelas no son guarderías, pero gobiernos tienen la obligación de respaldar a madres y padres de familia: Alma Portillo insiste en crear Sistema de Cuidados

Después de que el pasado 7 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara que la conclusión del ciclo escolar sería el 5 de junio y no el 15 de julio, aunque después reculara, la problemática del cuidado de los menores de edad salió a relucir, razón por la que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, recordó que desde octubre presentó una iniciativa para crear el Sistema Estatal de Cuidados, sin embargo, dicha propuesta continúa en la “congeladora legislativa”.

Aunque la legisladora parralense reconoció que las escuelas no son guarderías, también destacó que los gobiernos necesitan involucrarse y ofrecer soluciones para el cuidado de los menores:

“Con el tema del cambio del calendario escolar se vio y salió a la luz el por qué no surge un sistema nacional y estatal de cuidados. ¿Por qué? Porque si bien las escuelas no son guarderías, el Estado tampoco respalda a las familias que tienen que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche en el cuidado de los niños. Y no es que los padres de familia decidan tener jornadas extenuantes de trabajo y dejar a sus niños solos. No, es obligatorio. No hay de otra. Y los niños están creciendo solos porque no hay respaldo del Estado y al Estado le corresponde también hacer su parte”, explicó la diputada de MC.

Portillo Lerma añadió que “los niños están creciendo solos y eso genera un problema social enorme. Y repito, las escuelas no son guarderías, pero el Estado sí tiene la obligación de respaldar a las familias mexicanas. Y con decisiones como la que se dio a conocer hace un par de semanas en donde recortaban de manera unilateral el periodo escolar, pues obviamente no tomaron en cuenta la realidad de millones de familias mexicanas”.