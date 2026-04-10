Realiza SCOP 50 auxilios carreteros durante el periodo vacacional

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó más de 50 servicios durante el periodo vacacional, como parte del programa “Auxilio Carretero Semana Santa 2026”.

A través de dicho programa, se brindó apoyó a las y a los automovilistas para que continuaran su trayecto sin contratiempos.

El operativo se desplegó en los tramos Chihuahua–Ahumada, Delicias–Jiménez y Chihuahua–Creel, que fueron recorridos por volantas equipadas integradas por mecánicos, para atender fallas en los vehículos.

Se repararon averías como ponchaduras, fallas mecánicas, falta de combustible y sobrecalentamientos, entre otros desperfectos.

Cada una de las unidades contaba con herramientas básicas, además de gasolina y agua, lo que facilitó la atención de problemas menores en el camino, sin que esto representara un costo para los viajeros.