Realiza policía municipal operativo de seguridad en avenidas y entradas de la ciudad

Está tarde elementos de la policía municipal llevan a cabo un fuerte operativo en toda la capital, esto como parte de un operativo preventivo ante los hechos violentos que se han registrado en el centro y sur del país.

Son patrullajes preventivos y vigilancia en avenidas principales como Tecnológico, periféricos y vialidades con el fin de detactar a personas armadas.

Asimismo, se dio la instalación de una subdirección de inteligencia filtro de revisión y vigilancia en las entradas y salidas de la capital, estos son vigilados desde el Centro de Monitoreo y Operaciones.

Como parte de una operación de precaución con el fin de salvaguardar a los chihuahuenses, ante la ola de violencia que pasa el país tras la muerte del líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

