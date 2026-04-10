Listo para el reto, dice Marco Bonilla durante su gira de trabajo en CDMX

El Alcalde Marco Bonilla se encuentra este viernes en la Ciudad de México en gira de trabajo, participando en entrevistas con medios de comunicación de alcance nacional.

Por la mañana estuvo presente en el noticiero de la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, uno de los espacios informativos más escuchados del país, donde abordaron sus aspiraciones políticas y el escenario electoral que se vive en Chihuahua rumbo a 2027.

“Estamos más que anotados, listos para el reto, hemos estado en el gobierno municipal desde el 2021, tengo el privilegio de ser el alcalde más joven de la capital, también el más votado, me ha tocado vencer dos veces a Morena en una votación histórica dos a uno”, señaló Bonilla durante la entrevista.

La agenda mediática del alcalde en la capital del país no concluye ahí: Bonilla también tendrá presencia en otros espacios de comunicación nacional, entre ellos el programa del conductor Marco Antonio Regil, quien hace algunos meses estuvo en la ciudad de Chihuahua abordando temas de salud mental junto con autoridades y expertos en la materia.