Realiza Gobernación Municipal 295 inspecciones y clausura tres negocios

– _Buscan que los establecimientos de la ciudad operen conforme a la ley para beneficio de la ciudadanía_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de marzo de 2026.-*_ El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación Municipal, informa el reporte semanal de las acciones de supervisión e inspección realizadas en distintos establecimientos de la ciudad.

Se llevaron a cabo 295 inspecciones en diversos giros comerciales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa municipal en materia de funcionamiento, horarios y medidas de seguridad. Como resultado de estas revisiones se levantaron 32 actas administrativas.

Derivado de las irregularidades detectadas, se realizaron tres clausuras en el momento de levantar el acta:

• Salón de fiestas “Los Faroles”, derivado de una riña registrada en el lugar.

• Restaurante Elite Padel, por operar fuera del horario permitido.

• Establecimiento Room Padel, también por operar fuera del horario autorizado.

La Subdirección de Gobernación Municipal reiteró que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de supervisión que se realizan en la ciudad con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, mantener el orden y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar realizando estas inspecciones de manera constante para asegurar que los establecimientos operen conforme a la ley y en condiciones adecuadas para las y los chihuahuenses.