Realiza FCAyF-UACH capacitación para el manejo eficiente del agua

Con la participación de 54 técnicos distribuidores de agua, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal responsable de la operación y distribución del recurso hídrico en el Distrito de Riego 005.

Esta actividad reunió a especialistas y autoridades del sector agrícola, donde compartieron la importancia de fortalecer la preparación técnica de quienes tienen la responsabilidad de administrar y distribuir el agua para riego, un recurso fundamental para la productividad y sostenibilidad del campo en la región.

El encuentro contó con la presencia del Ing. Rubén Ramírez Luna, jefe del Distrito de Riego 005; el Ing. Miguel Chacón Alba, jefe del Distrito 013 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); y el Ing. Leo Manuel Esparza García, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), quienes coincidieron en la relevancia de promover la capacitación continua para enfrentar los desafíos actuales en la gestión eficiente del agua en el sector agrícola.

Por su parte, el Ing. Alfredo Sánchez, presidente del Módulo 5, reconoció el interés de los participantes y agradeció, en nombre de los productores de la región, la disposición y compromiso de la facultad para impulsar este tipo de actividades formativas.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con estrategias para la distribución eficiente del agua, manejo técnico del riego y actualización de prácticas operativas, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal encargado de la operación en los módulos de riego.

Autoridades de la facultad señalaron que estas acciones forman parte del compromiso de la UACH con la vinculación con el sector productivo, para el uso responsable y eficiente del agua en la agricultura, especialmente en un contexto marcado por la creciente demanda del recurso y la variabilidad climática.

La participación de técnicos en esta capacitación refleja el interés del sector por mantenerse actualizado y mejorar las prácticas de distribución del agua, un elemento clave para la sostenibilidad y competitividad de la agricultura en la región centro-sur del estado.