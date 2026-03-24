Realiza FCA-UACH “Expo Laboral” con ciclo de conferencias de orientación profesional

Con el objetivo de impulsar la formación y competitividad de su comunidad estudiantil, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua inauguró su tradicional “Expo Laboral”, con un ciclo de conferencias de orientación profesional que abordará los retos y oportunidades del entorno actual, además de propiciar el acercamiento directo con el sector productivo.

En el acto protocolario, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos realizó la declaratoria oficial de inicio de esta semana de actividades, donde exhortó a las y los estudiantes a aprovechar al máximo este espacio: “Visiten las mesas con oportunidades de acuerdo a sus metas profesionales, participen y generen relaciones que fortalezcan su futuro laboral”, expresó.

Por su parte, la Dra. Cristina Cabrera Ramos, directora de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), destacó que este tipo de espacios fortalece la vinculación entre la academia y el sector productivo, al acercar a las y los estudiantes con empresas que ofrecen áreas de desarrollo, además de fomentar el encuentro con egresados a través de conferencias.

Además, este espacio contó con la participación de representantes de organismos e instituciones como el Lic. Rogelio Rivas Sandoval, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Lic Luis Fernando O’Reilly Pérez, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Dra. Ruth Grajeda González, de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural UACH, quienes se sumaron al esfuerzo por brindar herramientas que favorezcan la inserción laboral de las y los universitarios.

El ciclo de conferencias está dirigido al alumnado y abordará temas de gran relevancia para el entorno profesional, entre ellos: “La importancia de la ciberseguridad en las organizaciones”, “Más que números: el panorama actual del contador público”, “IA en la banca tradicional: ventajas, riesgos y resiliencia”, así como “Tendencias en el comercio exterior en México y en el mundo”.

Como parte de la Expo Laboral, se contó con la participación de 35 empresas públicas y privadas, que instalaron módulos informativos y de reclutamiento, generando oportunidades reales de desarrollo profesional para las y los asistentes. Con estas acciones, la UACH reafirma su compromiso de brindar una educación integral que vincule la formación académica con las exigencias del entorno laboral actual.