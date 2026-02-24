Reabren investigación contra hijo de Bolsonaro por desvió de recursos

Río de Janeiro. El ministerio público del estado de Río de Janeiro decidió reabrir una investigación contra uno de los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), el ex concejal del ayuntamiento de Río, Carlos Bolsonaro, por un supuesto delito de desvío de fondos públicos.

De acuerdo con un documento de la asesoría criminal de la Fiscalía al que tuvo acceso la cadena Globonews, “el proseguimiento de las investigaciones se revela como una medida necesaria para la adecuada aclaración de los hechos”​​​.

La Fiscalía considera que la investigación anterior, que acabó archivada, no profundizó en puntos clave, como la retirada de dinero de un cofre bancario o la compra de un apartamento por parte del entonces concejal.