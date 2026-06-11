Reabren caseta México-Cuernavaca tras cinco horas de bloqueo de normalistas de Ayotzinapa

Ciudad de México. Después de casi cinco horas de bloqueo, la caseta México-Cuernavaca de Tlalpan fue reabierta a la circulación en ambos sentidos alrededor de las 4:30 de la tarde, luego de que estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa cerraron la circulación rumbo a Morelos, mientras que policías capitalinos cerraron el paso a los normalistas con dirección a la Ciudad de México.



Entre el operativo y las protestas, quedó bloqueado todo pasó a vehículos en ambos sentidos desde antes del mediodía.



Sin poder avanzar, los estudiantes, acompañados de padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, realizaron un mitin frente a los cientos de elementos policiacos. De igual forma, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migraciones de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, se mantuvo en el sitio.



Con micrófono en mano, Isidoro Vicario, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos, reprochó que no se les permitiera continuar, a pesar de que desde hace días habían dado a conocer que hoy realizarían la pega de 2 mil carteles con los rostros de los 43 estudiantes sobre calzada de Tlalpan. La intención era hacer una actividad pacífica, agregó.



No obstante, adelantó que este viernes regresarán los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y si no se les permite el paso en la caseta, los familiares de los 43 estudiantes volverán a acompañarlos.



Por separado, Arturo Medina señaló que “hemos insistido a los muchachos que es necesaria la revisión integral. No pueden llegar a la ciudad sin hacer una revisión porque estamos aquí para verificar la seguridad de quienes participan”.



Recordó que hace unos días, después de una denuncia en una de las revisiones, encontraron 59 “elementos explosivos” que entregaron a las autoridades correspondientes. “Frente a ello, lo que tiene que hacer la autoridad en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México es establecer un trabajo para garantizar, por un por una parte de su libertad de expresión y por otro lado, la seguridad de las personas que participan”.



Y tras el anuncio de los normalistas y los padres de los 43 estudiantes de regresar este viernes, indicó: “hoy fue el cuarto día (de operativo), si ellos deciden acompañar mañana las actividades de los padres, pues tendremos un quinto día, tratando de generar diálogo, generando los acuerdos que permitan avanzar”.



Al apuntar que “siempre va a estar abierto el diálogo, siempre va a estar extendida para los jóvenes, para los padres”, también hizo un llamado “al respeto de la ciudadanía, al respeto a las terceras personas que se encuentran en el espacio público, que pueden ser afectadas por artefactos o por los bloqueos como el de hoy de las casetas”.



Entrevistado en la caseta de Tlalpan, al funcionario se le preguntó si estos operativos continuarán durante el mundial. Expuso que se realizarán “cuando sea necesario”, pero confió en que con el diálogo se eviten nuevos cierres a la circulación.