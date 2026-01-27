Ratifica Sheinbaum entrega voluntaria de Wedding; no entraré en polémica con FBI, dice

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la versión de que el atleta canadiense Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria, conforme a lo que informaron autoridades estadunidenses al gobierno mexicano y según lo publicó la embajada de Estados Unidos en México. “Nosotros lo que nos dicen, no tenemos porqué dudar ni del embajador ni de los que nos dijeron aquí en México”, lo que declaran allá ellos lo deben aclarar.

Al ser cuestionada sobre la polémica que envuelve a la forma como fue detenido, Sheinbaum señaló que de acuerdo a las políticas de las plataformas de redes sociales, toda información elaborada con Inteligencia Artificial debe ser expresamente mencionada con las siglas IA. En este caso, la fotografía de Wedding afuera de la embajada de Estados Unidos en México no tenía esa referencia.

-La polémica crece porque el director del FBI (Kash Patel) dice que fueron agentes de esa agencia quienes realizaron el arresto y él supervisó la acción. Además el abogado dice que fue detenido en México.

-No voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. Lo que la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega voluntaria y es la misma publicación que emite la embajada de Estados Unidos en México.

Sheinbaum comentó que las autoridades de seguridad estaban realizando operativos buscando a Wedding, pero en ningún caso incluyó a autoridades de Estados Unidos. “Ahora ¿Cómo fue exactamente que se entregó? Ya el detalle no lo conocemos, lo que sí sabemos es lo que nos dijeron autoridades de Estados Unidos aquí a las autoridades de México y lo que publicó la embajada de Estados Unidos.