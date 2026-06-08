Rafa Loera aventaja a De la Peña y Brenda Ríos lidera por Morena, según encuesta de Vernier

De cara a la renovación de la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027, el más reciente estudio de la consultora Vernier, elaborado el 7 de junio de 2026, Rafa Loera se posiciona al frente de las preferencias en el PAN, mientras que Brenda Ríos hace lo propio al interior de Morena.

*PAN: Competencia por la candidatura*

El Partido Acción Nacional (PAN), que además lidera la intención de voto general en la capital con un contundente 49.2%, presenta una competencia interna muy dinámica. Rafa Loera encabeza las preferencias con el 30.7%, Santiago de la Peña le sigue de con un 26.5%, y “Manque” Granados se mantiene en la pelea en una tercera posición con el 23.7%. A la fecha, un 11.2% de los encuestados para esta contienda interna aún no decide a su favorito.

*Morena: Brenda Ríos con ventaja*

Por el lado de Morena, partido que se ubica en la segunda posición general con el 30.3% de las preferencias ciudadanas, Brenda Ríos se destaca como la figura principal. La encuesta de Vernier revela que Ríos concentra el 38.2% del apoyo para la candidatura, superando por más de diez puntos a Marco Quezada, quien registra un 27.6%. Más atrás se encuentra Miguel Riggs con el 7.9%, mientras que un considerable 21.8% sigue indeciso respecto a quién debería abanderar al partido guinda.

*El panorama en el PRI y otros partidos*

En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que retiene un 7.1% de la intención de voto general, el escenario interno está marcado por un alto nivel de incertidumbre. Alex Domínguez lidera ligeramente la terna con el 15.9%, seguido muy de cerca por Rosy Carmona con el 13.8% y Omar Bazán con el 8.5%.

Llama la atención que el 40.2% de los encuestados no ha tomado una decisión y un 21.6% preferiría a otra opción diferente a las presentadas.

En el espectro general, Movimiento Ciudadano (MC) capta el 3.4% de las preferencias, el PT un 1.6% y el PVEM un 0.9%, dejando a un 7.5% de la población general en la indecisión total rumbo a los comicios.

Ficha Técnica del Estudio

Encuestadora: VERNIER Consultoría Global y Estudios de Opinión.

Fecha de elaboración: 7 de junio de 2026.

Muestra: 6,500 encuestas realizadas.

Metodología: CAPI Probabilístico.

Margen de error: +/- 4.2%.