Podrían cerrar calles junto a Plaza del Ángel por transmisión del Mundial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, implementará un operativo especial en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la celebración de la Fiesta Mundialista, evento organizado por el Gobierno del Estado para reunir a las familias chihuahuenses en torno a las actividades relacionadas con el fútbol internacional.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, informó que el despliegue operativo tiene como objetivo garantizar una movilidad segura para los asistentes, mantener el orden vial y prevenir incidentes durante el desarrollo de las actividades programadas en la zona centro de la capital.

El operativo dará inicio el próximo 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del evento, y contará con la presencia estratégica de elementos de la Subsecretaría de Movilidad en diversos puntos de concentración y acceso.

Como parte de las acciones preventivas, agentes de Movilidad permanecerán en resguardo y vigilancia en los cruces de avenida Juárez y calle 11, así como en las intersecciones de Damasco, Escorza y Niños Héroes, donde se monitoreará de manera permanente la afluencia de personas que se congreguen en la Plaza del Ángel.

La SSPE informó que, en caso de registrarse una concentración significativa de asistentes, se contempla la aplicación de cierres temporales en algunas vialidades aledañas, con el propósito de privilegiar la seguridad de peatones, familias y visitantes que participen en las actividades.

Estas acciones forman parte de la estrategia de prevención y ordenamiento vial impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para garantizar que los eventos masivos se desarrollen en un entorno seguro, con una movilidad eficiente y condiciones adecuadas para el disfrute de la ciudadanía.

La dependencia exhortó a los automovilistas a mantenerse atentos a la información oficial sobre posibles ajustes a la circulación y a seguir las indicaciones de los agentes de Movilidad durante el desarrollo del evento.