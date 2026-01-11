¿Quiénes son los candidatos al título de goleo en el Clausura 2026?

El Clausura 2026 arranca este fin de semana con una de las disputas individuales que mayor atención genera torneo a torneo en la Liga MX: la carrera por el título de goleo, en un semestre que, además, adquiere un valor especial por tratarse del último certamen previo a la Copa del Mundo de 2026.

El Apertura 2025 dejó un cierre poco habitual, con campeonato de goleo compartido, reflejo de una competencia cerrada hasta las últimas fechas. Ese escenario sirve como punto de partida para un Clausura que mantiene a varios de esos nombres en la conversación, además de sumar otros atacantes que llegan con expectativa alta tras sus números recientes.

Para varios delanteros, mantenerse en la pelea por el campeonato de goleo no solo representa un objetivo individual, sino también una vía para conservar ritmo competitivo en un periodo clave del calendario internacional. La regularidad en la producción ofensiva durante este certamen puede ser un factor de peso rumbo a la definición de listas y convocatorias.

El entrenador del América, André Jardine, reconoció que este torneo podrá mirarse la mejor versión de varios elementos que buscarán llegar a la lista final de sus respectivas selecciones y disputar la Copa Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“El orden normal de las cosas es que tienes que estar muy bien en tu club para tener chances de ir al Mundial. Yo imagino que todos los que tienen chances de ir al Mundial harán un semestre impecable, se cuidarán al máximo, intentarán tener más minutos para conquistar su espacio en Selección. El camino para estar en el Mundial ellos lo saben, deben rendir en su club. Es bueno para los dos lados, mi certeza de que vamos a tenerlos más concentrados o tal vez en su top en este aspecto porque quieren estar en el Mundial”, comentó el timonel quien tiene a elementos de las selecciones de México, Estados Unidos y Uruguay.

El Clausura 2026 aparece como un escaparate para atacantes que buscan respaldar su presente con cifras, especialmente aquellos que aspiran a mantenerse o incorporarse a la órbita de la Selección Nacional, en un semestre donde cada gol suma y puede ser la diferencia entre estar dentro o fuera del torneo veraniego.

A continuación presentamos los principales candidatos al título de goleo para el Clausura 2026:

Paulinho – Toluca

El atacante escarlata se ha mantenido como uno de los delanteros más constantes del último año y medio en la Liga MX. El tricampeón de goleo del futbol mexicano no baja el ritmo y es el principal favorito a mantener su corona. Quizá un milagro lo lleve a participar con la Selección de Portugal.

João Pedro – Atlético de San Luis

Su continuidad goleadora lo colocó nuevamente entre los referentes ofensivos del torneo anterior y es el principal referente en el ataque del cuadro potosino. El ofensivo y exseleccionado de Italia terminó el Apertura 2025 como uno de los tres ganadores del título de goleo, por lo que no sería raro ver su nombre en los primeros puestos.

Armando ‘Hormiga’ González – Chivas

El joven sensación del Guadalajara se ha consolidado como una de las promesas ofensivas del futbol mexicano, incorporándose a un selecto grupo de atacantes nacionales que han disputado el título de goleo en los últimos años. En 2025 logró su primer título individual al ser campeón de goleo del Apertura. El Clausura 2026 representa una oportunidad para dar continuidad a ese rendimiento y ser candidato a ser llamado por Javier Aguirre.

Germán Berterame – Monterrey

En un plantel con múltiples variantes ofensivas, Berterame se mantiene como una de las opciones con mayor volumen de goles en torneos recientes. No fue campeón de goleo del torneo anterior, pero cerró 2025 como el futbolista mexicano con mayor producción anotadora en competencias disputadas en territorio nacional.

Diber Cambindo – León

Fue campeón de goleo en el Clausura 2024 y todo 2025 se mantuvo entre los mejores delanteros. En el torneo Apertura tuvo una baja al lograr seis anotaciones, la mitad de goles que alcanzaron los campeones de goleo. Aún así, es un elemento a seguir y será la punta de lanza al ser nuevo fichaje de León.

Josef Martínez – Tijuana

El cuadro fronterizo realizó uno de los golpes mediáticos del mercado de transferencias al fichar al delantero venezolano de 32 años. Durante los últimos años el nombre de Josef Martínez sonó para llegar a algunos de los equipos más poderosos de la Liga MX, pero al final fueron los Xolos los que se quedaron con el ofensivo.

Su nombre está escrito en la historia de la MLS y dejó una huella imborrable con el Atlanta United. Pese a su edad, en 2025 terminó la temporada con el San José Earthquakes con 14 anotaciones en 31 compromisos, cifra de goles que también logró en 2024, pero en solo 26 juegos. Con estos números es un candidato serio a ser campeón de goleo en su primer torneo en México.

Con información de ESPN