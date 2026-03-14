¡Quien respira, aspira!; Beristain alza la mano rumbo a la Alcaldía de Chihuahua

“Soy un político profesional, siempre lo digo en todos lados. Estoy en campaña permanentemente; quien respira, aspira”, expresó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Beristain, tras ser cuestionado si está interesado en aparecer en una de las boletas durante la jornada electoral 2027.

El joven líder tricolor recalcó que como político profesional se mantiene activo y preparado para competir, así que no lo descarta, sin embargo, hay que esperar tiempos.

Beristain Flores, expresó en estos momentos su principal objetivo es apoyar al partido y trabajar en territorio, además de mantenerse listo para asumir cualquier responsabilidad que el Revolucionario Institucional le asigne en el próximo proceso electoral.

Por su parte, recalcó que más allá de las aspiraciones personales, el objetivo es construir reglas claras que permitan a todos los interesados en contender contar con un espacio de participación dentro del partido, pues actualmente, su función es coordinar y garantizar condiciones de competencia equilibradas dentro del partido en la capital del estado, labor que realiza junto con la estructura municipal y la secretaria general del comité.