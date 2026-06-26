Morena muy bravos aquí y tan agachados allá; esconde gobierno de Sheinbaum respuesta de EU sobre caso de agentes en Chihuahua: Alfredo Chávez

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, denunció enérgicamente que el gobierno federal de Morena acaba de meter un tremendo descontón a la transparencia, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidiera enterrar ¡por cinco largos años! la cartita donde Washington responde por el desmadre de los agentes de la CIA operando a la mala en Chihuahua.

El líder de la bancada de Acción Nacional señaló que la jugada del gobierno de Claudia Sheinbaum es mañosa y calculada: “congelan la información justo el tiempo necesario para que acabe el sexenio, se vayan bien limpios y nadie les pueda reclamar nada”. Cuestionó duramente las promesas del partido oficialista: “¿Dónde quedó eso de ‘no mentir, no robar y no traicionar’? Puro cuento. Prefieren aplicar el clásico ‘aquí no pasó nada’ antes de que los mexicanos sepamos qué tanto control tienen las agencias gringas en nuestro propio territorio”.

Las respuestas ocultas: ¿Qué dice la carta que tanto les asusta?

Chávez Madrid advirtió que, aunque la SRE tenga el documento bajo siete llaves, en los pasillos de la política ya se perfila lo que Washington mandó a decir, delineando dos opciones que dejan muy mal parado al gobierno federal:

Opción A: La federación ya sabía y se hizo de la vista gorda. Que el gobierno de Morena estuviera completamente enterado del operativo de la CIA y decidiera no mover un solo dedo, dejando a Chihuahua desamparado ante el crimen organizado.

Opción B: Los gringos les dijeron en su cara que entraron porque la federación no puede con el paquete. Que el reporte de EE.UU. evidencie la total incapacidad y el abandono de las fuerzas federales en la seguridad del estado, obligando a una intervención extranjera ante el vacío de poder.

“Sea cual sea, el trasfondo es el mismo: ¡ELLOS SÍ SABÍAN!”, sentenció el legislador panista. Explicó que el gobierno federal estaba al tanto de la gravedad de la situación en la Sierra y, ante su absoluta inacción y flojera para combatir al narco, el Gobierno del Estado no tuvo de otra más que entrar al quite para defender a los chihuahuenses. “Como la federación tiró la toalla, las autoridades locales tuvieron que dar la cara, y ahora Morena quiere colgarles el milagrito del ‘espionaje’ para lavarse las manos”, añadió.

El teatrito de la soberanía: Bravos aquí, agachados allá

Para el coordinador del PAN, lo más indignante es la tremenda doble moral de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que cuando saltó el escándalo de los espías en la Sierra, los aplaudidores del régimen se rasgaron las vestiduras, salieron muy gallitos a decir que era una “ofensa a la patria”, armaron un circo mediático y usaron a la FGR como garrote para pegarle políticamente al gobierno de Chihuahua y a Maru Campos porque “querían sangre y votos”.

“Pero, ¡ah, bueno!, nomás les contestaron desde Washington y se les acabó lo bravucón”, fustigó el diputado. “Frente a los gringos, el discurso soberanista de Morena se dobló completito. Pasaron del grito patriótico a la sumisión silenciosa en un parpadeo. Si de verdad estuvo tan grave la metida de mano de la CIA, ¿por qué nos esconden la respuesta? ¿A qué le sacan? ¿Qué pactos raros firmaron en lo oscurito que no quieren que salgan a la luz?”.

La verdad secuestrada por la política

Finalmente, Alfredo Chávez aseguró que en Chihuahua la gente no es tonta y ya se dio cuenta del juego. Acusó al partido oficialista de usar un tema tan delicado como la seguridad nacional como si fuera un juguete de campaña para golpear a la oposición local. Sin embargo, criticó que en cuanto el patrón del norte les mandó el papeleo, prefirieron aplicar el secretismo más cobarde para salvar el pellejo de sus propios funcionarios y evitar el costo político.

“En pocas palabras: para Morena la soberanía nacional es un eslogan que se quitan y se ponen según les convenga. Hoy prefieren amordazar la verdad y arrodillarse ante Washington con tal de mantener limpia su narrativa de cara a las elecciones. ¡Una total tomada de pelo que nos va a costar cinco años de silencio!”, concluyó.