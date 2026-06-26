Periodo vacacional no afectará servicio en TSJ

Marcela Herrera, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia señaló que ante la temporada vacacional se darán guardias pues no se dejará sola la toma de justicia del estado.

En este sentido la magistrada presidenta señaló que a partir del 20 de julio se dará comienzo a las vacaciones, las cuales se tomarán por dos semanas.

“Tendremos guardias, seguimos trabajando en todos los tribunales especializados para que el tribunal siga sus acciones”, comentó.

Destaca que estarán los servicios normales con personal de guardia para las diligencias que se requieran.