Investigador de la UACH presenta en Brasil modelo híbrido para mejorar el abasto de agua en ciudades áridas

Por tercera ocasión, el Dr. David Humberto Sánchez Navarro, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UACH, participó en el Congreso Internacional IWA Water Loss 2026, celebrado en Río de Janeiro, Brasil con el tema “Sectorization and Pressure Management under Seasonal Hybrid Supply: A Transition Strategy Toward 24/7 Service in Arid Cities”.

Cabe resaltar que el Dr. Sánchez Navarro representó a México como ponente en esta edición del congreso, donde abordó la experiencia de la ciudad de Chihuahua en la implementación de una metodología para avanzar hacia esquemas de mayor continuidad en el suministro de agua potable, mediante la combinación de sectorización hidráulica, gestión de presiones y operación estacional del sistema.

Durante su exposición, explicó que el modelo híbrido propuesto está diseñado para responder a las condiciones de una ciudad árida, con alta variabilidad estacional en la demanda y una importante dependencia del agua subterránea, así como con problemas de tandeo; logrando mejorar el servicio que se presta por los organismos operadores, que esté basado en indicadores de satisfacción de las necesidades del usuario final, sin depender exclusivamente de un aumento en la producción de agua, sino mediante una mejor organización hidráulica y operativa de la red.

Para el docente universitario es de gran importancia que organismos operadores, académicos e investigadores de otros países puedan observar en estos encuentros internacionales cómo una metodología científica puede adaptarse a la realidad operativa de una ciudad para generar avances concretos en beneficio de la sociedad.

Así mismo, agradeció a los coautores que participaron en este proyecto: Rubén Sánchez, Carmen Navarro, Miguel Peña y Eduardo Hernández, así como al personal técnico y directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, cuyo trabajo operativo y experiencia en campo fueron fundamentales para el desarrollo de esta propuesta.

“Me siento muy satisfecho por esta participación, pero también con grandes expectativas sobre lo que puede lograrse cuando instituciones académicas, organismos de gobierno e iniciativa privada trabajan de manera conjunta. Considero fundamental que se apoye a los investigadores para vincularse con las instituciones responsables de atender problemas reales, especialmente aquellos relacionados con la escasez de agua, la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y la reducción de pérdidas. Estos retos tendrán cada vez mayor relevancia, por lo que será indispensable generar soluciones técnicas, sostenibles y con impacto directo en la sociedad”, concluyó.

Este foro, donde convergen especialistas, investigadores, organismos operadores, consultores y representantes de instituciones vinculadas con el sector hídrico internacional, es uno de los espacios más importantes a nivel mundial en materia de reducción de pérdidas de agua, eficiencia operativa, gestión de presiones, sectorización hidráulica y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable.