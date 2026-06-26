Aprueban proyectos de dictamen en la Comisión de Feminicidios; buscan reconocer el acecho como una forma de violencia vs las mujeres

Las integrantes de la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado, aprobaron diversos proyectos de dictamen, relacionados con reconocer el acecho como una forma de violencia contra las mujeres, así como regular y tipificar este delito en Chihuahua.

Dentro de los proyectos que se aprobaron y que serán presentados al Pleno en la siguiente sesión, están:

Iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar el Capítulo III Ter al Título Quinto del Código Penal del Estado de Chihuahua, a efecto de legislar el delito de acecho y que fue propuesto por legisladores del PAN.

Asunto con carácter de decreto con el fin de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua y de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer expresamente a el acecho como una forma de violencia contra las mujeres y propuesto por la diputada América Aguilar.

Iniciativa con carácter de decreto que busca adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el fin de regular el delito de acecho, misma que fue propuesta por la diputada Rosana Díaz.

Asunto con carácter de decreto, a fin de adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de tipificar el delito de acecho; esto fue promovido por las y los diputados de MORENA.

Estos proyectos aprobados, fueron trabajados por la mesa interinstitucional de la Comisión, misma que determinaron con autoridades correspondientes, lo apropiado para legislar en los ordenamientos antes mencionados.

Además de esto, se discutieron las iniciativas turnadas a la Comisión Legislativa:

Ante el Congreso de la Unión, a efecto de adicionar la fracción XV, al artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que los agresores de mujeres que se sometan a la suspensión condicional del proceso, acudan a terapias o servicios reeducativos integrales especializados con perspectiva de género; mismo que fue declarado satisfecho.

Con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 12-d de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia digital; votado en sentido positivo para su elaboración de proyecto de dictamen.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las diputadas: Jael Argüelles en su calidad de presidenta, Joceline Vega como secretaria, así como vocal: América Aguilar.