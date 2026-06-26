Ofrece el CUM descuentos de hasta 50% para recuperar cartera vencida de más de 70 MDP

El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Ricardo Santana, informó que el organismo puso en marcha un programa especial de incentivos para recuperar una cartera vencida superior a los 70 millones de pesos, correspondiente a más de 10 mil 500 cuentas de vecinos que dejaron de cubrir su aportación tras la ejecución de obras de pavimentación.

Santana Flores explicó a Entre Líneas que dichos adeudos corresponden a obras ya concluidas bajo el esquema de coparticipación, en el que los vecinos aportan el 50 por ciento del costo y el Municipio financia el resto. Señaló que, una vez que los ciudadanos cubren alrededor del 25 por ciento del costo total de la obra, el Ayuntamiento inicia los trabajos, aunque posteriormente algunos beneficiarios suspenden sus pagos por diversas circunstancias.

“Traemos una cartera vencida de más de 70 millones de pesos. Son obras ya ejecutadas por el municipio, donde algunos vecinos dejan de aportar la parte que les corresponde”.

Como parte del programa, el Consejo Directivo del CUM autorizó condonar el 100 por ciento de los accesorios generados por los adeudos, como intereses moratorios y gastos de ejecución, además de otorgar un descuento del 50 por ciento sobre el monto original de la aportación.

El funcionario capitalino detalló que un ciudadano que originalmente debía 10 mil pesos y cuya cuenta, con recargos e intereses, pudiera alcanzar entre 40 y 50 mil pesos, podrá liquidar su adeudo pagando únicamente 5 mil pesos.

Indicó que esta estrategia responde a una política de apoyo a la ciudadanía impulsada por el alcalde Marco Bonilla, al permitir que las familias regularicen su situación financiera mientras reconocen los beneficios que representó la pavimentación de sus calles, como el incremento en la plusvalía de sus viviendas y mejores condiciones de movilidad, salud e higiene.

Asimismo, invitó a las personas que tengan adeudos por pavimentación a acudir a las oficinas del Consejo de Urbanización Municipal para recibir atención personalizada y conocer el esquema de descuentos o convenios de pago disponible para cada caso.

Destacó que estar al corriente permitirá obtener la carta de no adeudo, documento indispensable para realizar trámites como compraventas de inmuebles, juicios testamentarios y otros procedimientos legales relacionados con la propiedad.

Santana Flores informó que el programa inició el pasado 17 de junio y, a la fecha, ya se han recuperado alrededor de 70 mil pesos. Precisó que el avance es gradual debido a que el proceso se realiza de manera personalizada con cada uno de los contribuyentes.

Finalmente, subrayó que todos los recursos recuperados mediante este programa serán reinvertidos en nuevas obras de pavimentación e infraestructura urbana, con el propósito de beneficiar a más familias de la ciudad de Chihuahua.