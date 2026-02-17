¿Quién fue Billy Steinberg, el compositor de éxitos de Madonna, Cyndi Lauper y Whitney Houston que murió este martes?

Billy Steinberg, compositor de Like a Virgin, True Colors, Eternal Flame, entre otras, murió a los 75 años en California.

La industria musical está de luto: este 16 de febrero falleció Billy Steinberg, creador de éxitos pop como Like a Virgin de Madonna y True Colors de Cyndi Lauper. El compositor estadounidense murió a los 75 años en su casa de Brentwood, California, después de una larga batalla contra el cáncer, de acuerdo con su abogada Laurie Soriano.

Steinberg fue una figura prominente en la música pop de los ochentas: junto a su compañero Tom Kelly creó algunos de los mayores éxitos de la década y trabajó con artistas sumamente populares de la época.

¿Quién fue Billy Steinberg?

Antes de su carrera como letrista, Steinberg creó una banda de rock llamada Billy Thermal con la disquera de Richard Perry, Planet Records. Su reconocimiento llegó cuando en 1980 la cantante Linda Ronstadt escuchó su canción How Do I Make You? y decidió hacerle un cover que alcanzó el top de los charts estadounidenses.

Gracias a este suceso, comenzó a trabajar con productores de la industria que lo llevaron a conocer a su dupla creativa, Tom Kelly. Steinberg explicó que desde el inicio encontraron el equilibrio perfecto, ya que Kelly componía muy buenas melodías, pero no escribía letras, mientras que Steinberg hacía lo inverso. Ambos estuvieron detrás de múltiples hits de artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston, Tina Turner, The Bangles, entre otros.

Billy Steinberg y Tom Kelly fueron un duo creativo musical exitoso. (Getty Images)

Su trabajo como compositores los llevó a conseguir múltiples número uno en el Hot 100 de Billboard y a estar en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011.

Después de trabajar con Tom Kelly, Steinberg continuó siendo letrista y llegó a ganar el Grammy por el álbum de Céline Dion, Falling Into You.

Canciones que escribió Billy Steinberg

Like a Virgin – Madonna

Steinberg escribió el primer número uno en Billboard de Madonna, basándose en una experiencia de amor propia. La canción fue rechazada en diversas ocasiones por ejecutivos que creían que el título era “bizarro”, hasta que Michael Ostin, un ejecutivo de Warner Bros. la pasó a la artista.

True Colors – Cyndi Lauper

La canción de Cyndi Lauper tuvo un efecto similar al de Madonna, pues se convirtió en uno de sus grandes éxitos gracias a la composición de Steinberg y Kelly. Los compositores la mandaron a diferentes artistas y afirmaron sentirse “afortunados” de que Cyndi haya sido la que grabara el éxito.

So Emotional – Whitney Houston

Esta canción le otorgó a Whitney Houston su sexto sencillo en número uno de Billboard Hot 100 de forma consecutiva. La canción pretendía seguir un ritmo parecido a los trabajos de Prince, pero al final optaron por mantener la versión que salió.

Eternal Flame – The Bangles

La vocalista del grupo, Susanna Hoffs, se acercó a los compositores con una idea concreta: hacer algo al estilo de los Beatles. Asimismo, el título fue inspirado por una visita que la artista hizo a la tumba de Elvis Presley que tiene una llama eterna. Steinberg y Kelly también escribieron In My Room para el grupo.

I Touch Myself – Divinyls

Otra canción con título controversial, pero que Steinberg explica que a él le gustaba jugar con el doble sentido de las palabras para mostrar algo que tiene un sentido más profundo pero manteniendo un tinte rebelde para el rock.

I´ll Stand By You – Pretenders

Steinberg escribió dos canciones para el grupo. Con esta sentía dudas ya que expresó que se sentía “genérica”. Sin embargo, eso cambió porque es una de las canciones que más generan reacciones positivas cuando el grupo la canta en vivo.

Falling Into You – Céline Dion

La canción fue co-escrita con Rick Nowels y Marie Claire D’Ubaldo y estuvo incluida en el álbum homónimo que se convirtió en uno de los más exitosos de la carrera de Céline Dion.

Hoy, los artistas que trabajaron con el compositor, conmemoran su legado en la industria musical y el impacto que tuvo en las carreras de muchos de ellos.