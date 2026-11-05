Queda prensado entre dos camiones y sufre fractura en una pierna en patio de empresa

Un hombre de 42 años de edad resultó con una fractura en una de sus piernas luego de quedar prensado entre dos camiones de carga de la empresa Loguera Blocks, en un accidente registrado en el patio de maniobras de la compañía.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador encendió el camión que tenía a su cargo para calentarlo; sin embargo, presuntamente lo dejó en neutral y descendió de la unidad. Al momento de bajarse, el vehículo comenzó a avanzar hasta impactarse contra otro camión de la misma empresa, dejando al conductor atrapado entre ambas unidades.

Ante la emergencia, sus propios compañeros acudieron en su auxilio y realizaron maniobras para retirar los camiones y liberarlo. Posteriormente solicitaron el apoyo de una ambulancia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron a las instalaciones de la empresa, ubicadas en el cruce de las calles Eusebio Báez y Alfonso García, en la colonia Deportistas.

El lesionado recibió atención prehospitalaria por parte de los socorristas, quienes confirmaron que presentaba una fractura en una de sus piernas. Elementos de la Policía Vial también acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.