¿Qué significa ‘chiriwillo’ y por qué está prohibida en Coahuila?

Te contamos qué significa ‘chiriwillo’ y por qué está prohibida la palabra en Coahuila.

Autoridades del estado de Coahuila hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de la expresión chirigüillo.

¿Qué significa chirigüillo? Estos sabemos

La palabra chirigüillo, también escrita como chiriwillo, es un término común que se utiliza en el norte de México, en estados como:

Nuevo León

Baja California

Coahuila

Discriminación en México (Graciela López Herrera | Cuartoscuro)

Su significado es peyorativo, ya que las personas del norte la usan para referirse a quienes provienen del centro y sur del país.

Chirigüillo está asociado a estereotipos relacionados con el origen, color de piel o nivel socioeconómico de las personas.

¿Por qué chirigüillo está prohibido en Coahuila?

Patricia Yeverino, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, afirmó que chirigüillo es una “palabra negativa” y “ofensiva”.

“Es una palabra negativa que tiende a estigmatizar a cierto grupo de personas. Estamos muy acostumbrados a decir ‘es que así se dice, no pasa nada’, pero esa forma de comunicarse es ofensiva, que puede generar un acto de discriminación”Patricia Yeverino

De acuerdo con Patricia Yeverino, usar términos como chiriwillo puede constituir actos de discriminación conforme a la legislación vigente de Coahuila.

Esto porque en el Código Penal de Coahuila se le considera como una expresión de odio o exclusión.

Por tal motivo, utilizar la palabra chirigüillo tendría como consecuencia sanciones administrativas y hasta penales.

Dichas sanciones, establecidas según sea el contexto y gravedad, podrían ser de:

Tres meses a 1 año de prisión

Trabajo comunitario por seis meses

300 a 500 días de multa

Las autoridades de Coahuila recalcaron que es importante visibilizar esas prácticas y erradicarlas para no normalizar la exclusión social.

Además, explicaron que las sanciones del uso de la palabra chirigüillo aplicarían en redes sociales, aunque se analizará el contexto de cada caso.