Que se garantice permanencia de instituciones que cuentan el voto: Maru por Reforma Electoral

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que ojalá y la propuesta que presente la República, Claudia Sheinbaum Pardo en materia electoral, garantice la permanencia de las instituciones que ayudan a que los votos se cuenten.

Reiteró que la primer premisa para la democracia son organismos como el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

“Somos un sistema presidencial que tiene este Congreso, tiene dos Cámaras y tiene un Senado en la República, es trabajo de ahora sí que de la Presidencia, el ver si siguen permaneciendo los prinominales”.

Agregó que en cuanto a la propuesta de reducir el sueldo a legisladores, se debe analizar el costo-beneficio, así como el mantener la evaluación de todos los servidores públicos, incluyendo gobernadores.