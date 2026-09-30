“Qué podíamos esperar de los ministros chafas del Bienestar”: Medina por resolución de la SCJN que tumbó blindaje antinarco

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, calificó de “desagradable” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual “tumbó” la ley que blindaba a las elecciones de Chihuahua contra la injerencia del narcotráfico.

“Es desagradable lo que sucedió en la Suprema Corte. ¿Qué podíamos esperar de los ministros de chafas del bienestar? Sirven al poder, no sirven al pueblo, desgraciadamente”, expresó Medina Aguirre.

El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional informó que en las próximas horas se reunirá con su homólogo del PAN, Alfredo Chávez, con el objetivo de analizar la estrategia a seguir desde el Poder Legislativo, para impedir que el crimen organizado se involucre en el proceso electoral de Chihuahua, pues argumentó que “nos parece importantísimo blindar el tema electoral en contra del narco”.

Asimismo, el diputado Arturo Medina señaló que los diputados locales de Morena “deberían de tener vergüenza”, después de que fueron ellos quienes impugnaron la reforma a la Ley Electoral del Estado: “claramente se ve de qué lado están, y sobre todo el miedo y la desconfianza que tienen, saben que van a perder y se quieren robar las elecciones en ese sentido”.