Morena ha convertido a Maru en una rockstar, resaltando el carácter recio de los norteños: Daniela Álvarez

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, reconoció que luego de la marcha de Morena en contra de la gobernadora Maru Campos y la defensa de los “chihuahuenses libres” hacia la jefa del Ejecutivo, el morenismo “la ha convertido en una rockstar”, además de que a pesar de que la movilización morenista “fue un fracaso”, en el PAN no se dan ni por perdidos ni por vencedores.

“Estamos con Maru y vamos a respaldarla hasta las últimas consecuencias, no está sola. Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, es una padronera, pedirle que no utilice esos padrones del Bienestar para amenazar a los chihuahuenses. Querían llenar nuestras plazas. Y Morena ha convertido a Maru en una rockstar, Chihuahua está siendo ese estado que marca la pauta en todo el país”, declaró Álvarez Hernández.