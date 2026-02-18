Putin se reúne con canciller cubano; restricciones de EU a la isla son inaceptables, dice

Moscú. Al recibir este miércoles al canciller cubano, Bruno Rodríguez, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, enfatizó que Rusia considera inadmisibles las nuevas sanciones contra Cuba.

“Y ahora hay un periodo especial, con nuevas sanciones. Ya sabe usted qué pensamos al respecto. No aceptamos nada parecido”, dijo a su huésped y remitió a la posición del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que es “abierta,

clara e inequívoca” contra las acciones ilegales de Estados Unidos.

El mandatario ruso señaló que Moscú y La Habana mantienen unas relaciones especiales, forjadas a lo largo de la historia.

“Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano”, indicó.

Y recordó al líder histórico de la revolución cubana al agregar: “Este año celebraremos el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Lo haremos juntos”.

Rodríguez, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia ante el recrudecimiento del bloqueo y el asedio energético contra la Isla. Y describió la relación bilateral como “histórica, fraterna, especial y estratégica”.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano también dejó en claro que, pese a las sanciones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia, manteniendo “inalterable” su rumbo.

Tras las conversaciones que también mantuvo Rodríguez con su colega ruso, Serguei Lavrov, la dependencia diplomática rusa emitió un comunicado que señala: “Rusia condenó enérgicamente las medidas restrictivas ilegítimas de Washington contra La Habana, así como la presión económica y militar sobre el Estado cubano y sus ciudadanos”.

De manera especial, anota: “La imposición de medidas restrictivas energéticas contra Cuba fue calificada de inaceptable”.

Asimismo, Rusia “reafirmó su apoyo inquebrantable a La Habana a su justa demanda de un fin inmediato del embargo comercial, económico y financiero estadunidense, así como de sacar a Cuba de la lista del Departamento de Estado

de países patrocinadores del terrorismo”.

Lavrov indicó que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, exhorta a Estados Unidos a mostrar “sentido común” y a que “se abstenga de los planes de imponer el bloqueo naval de la Isla de la Libertad”.

El jefe de la diplomacia rusa, subrayó: “Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones, que emitió una orden ejecutiva que declara a Cuba una amenaza” y lamentó que Rusia sea calificado de “Estado hostil y malicioso” por cooperar con Cuba.

Antes del encuentro con Putin, su vocero, Dimitri Peskov, comentó a las prensa que “la reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba”.

Peskov añadió que “tenemos relaciones con Cuba, valoramos altamente estos rnexos. Tenemos intención de seguir desarrollándolos y, por supuesto, de continuar proporcionando la ayuda que necesiten nuestros amigos cubanos en

estos tiempos difíciles”.

La agencia noticiosa TASS confirmó esta noche (miércoles) que el tema de la ayuda figuró en la agenda de la reunión de Putin con Rodríguez, pero el Kremlin no ofreció detalles de lo ofrecido por Moscú a La Habana.

Cuba también estuvo presente este miércoles en la rueda de prensa de la portavoz de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova, quien expresó “nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión externa sin precedentes tanto

económica como coercitiva”.

Y recordó la diplomática que Cuba vive durante casi setenta años “en condiciones de bloqueo ilegítimo, inhumano, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha visto reforzado después de las acciones militares de

Washington en Venezuela el 3 de enero pasado”.