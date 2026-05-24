Pumas vs Cruz Azul: Inteligencia Artificial predice al campeón del Clausura 2026

Este domingo se definirá al próximo campeón de la Primera División de México. Pumas y Cruz Azul disputarán la Final de Vuelta del Clausura 2026 en el Olímpico Universitario, casa del combinado felino.

En el choque de Ida, La Máquina marcó el ritmo, sin embargo, Keylor Navas se vistió de héroe para evitar en múltiples ocasiones la caída del arco de Pumas. Finalmente, el partido que se jugó en el Ciudad de los Deportes quedó 0-0.

El encuentro decisivo del Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina, así que en FOX Sports le preguntamos a la inteligencia artificial por su pronóstico, el cual te revelaremos a continuación.

Pumas vs Cruz Azul: IA revela al campeón del Clausura 2026

De acuerdo con la inteligencia artificial Gemini, Pumas es favorito para quedarse con el título del Clausura 2026. Según el pronóstico, los pupilos de Efraín Juárez podrían ganar por 2-1 o 1-0.

“Las Finales de Liga MX suelen ser de pronóstico reservado, pero el factor de cerrar en el Estadio Olímpico Universitario le da una ligera ventaja táctica y anímica a los felinos. Se proyecta una serie sumamente equilibrada, pero me inclino a que Pumas se coronará campeón del Clausura 2026″, señaló Gemini.

Por su parte, ChatGPT coincidió en que Pumas será campeón. De acuerdo con lo señalado por la IA, el Club Universidad Nacional ganaría por 1-0 para acabar con la sequía de 15 años sin levantar la Liga MX.

¡La Gran Final se juega con #GarraYEntrega! 🐾@DHLMex trae para ti la información de la Final de vuelta en el EOU. 👊 🆚 | @CruzAzul

🏟️ | EOU

🕰️ | 19:00

📅 | Domingo 24 de mayo

📺 | Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/ntIemhnKeH — PUMAS (@PumasMX) May 23, 2026

Horario y dónde ver el Pumas vs Cruz Azul | Final de Vuelta del Clausura 2026

El partido más importante del Clausura 2026, la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul, se jugará este domingo 24 de mayo a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Según la página oficial de la Liga MX, la Final de Vuelta será transmitida por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma de streaming ViX.

Con información de FoxSports