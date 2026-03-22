Pumas derrota al América y Chivas es más líder que nunca

Continuaron las acciones de la fecha 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas venció al América

Cuando todo parecía que terminaba en un empate a cero goles en Ciudad Universitaria, Pumas abrió el marcador con un tiro penal que sentenció el partido ante el acérrimo rival en el tiempo de compensación.

Chivas consolida su liderato en Monterrey

Las Chivas del Guadalajara vencieron de forma dramática por 3-2 a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA la tarde-noche del sábado 21 de marzo.

Guadalajara marcó el primero por conducto de Armando Hormiga González al minuto 18.

José Castillo hizo el segundo del Rebaño Sagrado al 46′ con un golazo.

Bryan Cotorro González hizo el tercero para el conjunto de las Chivas con otra gran anotación al minuto 55.

Rayados no se dio por vencido y encontró el gol al 88′ por conducto de Uros Durdevic.

Ricardo Chávez puso el segundo de Rayados al minuto 93 y alimentó la esperanza de lograr el empate.

Monterrey parecía encontrar el empate por la vía del penal al 95′, pero el portero Tala Rangel atajó el disparo de Durdevic.

Con este empate el Rebaño Sagrado sigue de líder general con 30 puntos, a tres de distancia del Cruz Azul.

León sorprende al Atlético San Luis

León sorprendió al Atlético de San Luis al ganar por 2-1 en el Estadio Libertad Financiera de la capital potosina.

Fernando Beltrán mando al frente en el marcador al conjunto esmeralda al minuto 37.

Sin embargo, cinco minutos después Sébastien Salles-Lamonge empató para el conjunto potosino.

Miguel Rodríguez puso el tanto del triunfo del León ya en el 94′.

Atlas y Querétaro aburren en el Jalisco

Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro empataron a cero goles en la cancha del Estadio Jalisco.

Los rojinegros parecían irse con los tres puntos con un tanto de Eduardo Aguirre en los minutos finales del encuentro, pero fue anulado por fuera de lugar.

La jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX comenzó el viernes 20 de marzo con los siguientes resultados:

Necaxa 3-0 Xolos: Los Rayos rompieron una mala racha de cinco partidos sin ganar con una actuación sólida de Javier Ruiz, quien anotó un doblete.

Los Rayos rompieron una mala racha de cinco partidos sin ganar con una actuación sólida de Javier Ruiz, quien anotó un doblete. Mazatlán 1-1 Cruz Azul: La Máquina rescató el empate de forma agónica con un gol del Toro Fernández al minuto 86. Aunque salvaron el invicto, este resultado les impidió recuperar el liderato general.

Con información de López-Dóriga Digital