Puentes Gemelos de Nogales e Industrias serán inaugurados este jueves

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, anunció que este próximo jueves a las 11:00 de la mañana serán entregados e inaugurados oficialmente los Puentes Gemelos ubicados en el cruce de Nogales e Industrias, una de las obras de infraestructura más importantes para la zona norte de la ciudad.

El funcionario destacó que la obra llega a su etapa final y aseguró que representa el cumplimiento de un compromiso asumido con las familias de Chihuahua capital.

“Estamos muy orgullosos y listos para entregar esta importante obra, esperada por todas las familias del norte de nuestra ciudad”, señaló Rivas.

Resolverá congestionamiento vehicular

Rivas destacó que los nuevos puentes permitirán atender de fondo los problemas de congestionamiento vehicular que se presentan en una zona de alta actividad industrial, comercial y residencial.

Afirmó que se trata de una obra de primera calidad que permitirá mejorar la movilidad y brindar mayores beneficios a quienes diariamente utilizan este importante cruce.

El director de Obras Públicas reconoció además la paciencia de los ciudadanos durante los trabajos, debido a las desviaciones, cierres y molestias ocasionadas durante los aproximadamente 10 meses que duró la construcción.

“Sabemos de las desviaciones, los retrasos y las molestias que causamos a los ciudadanos; queremos agradecerles toda esa paciencia. Hoy estamos listos para entregar esta obra”, expresó.

Avanza construcción en Juventud y Teófilo Borunda

Por otra parte, Carlos Rivas informó que la obra ubicada en el sector de avenida de la Juventud y Teófilo Borunda registra actualmente un avance aproximado del 35 por ciento.

Explicó que recientemente se colocó la primera parte de la estructura metálica, mientras que continúan los trabajos de fabricación y soldadura en talleres municipales.

Añadió que en los próximos días se prevé concluir parte de la estructura metálica correspondiente al lado norte, para posteriormente avanzar hacia las siguientes etapas de construcción.

Pavimentación de concreto hidráulico en colonia Los Sapiens

El funcionario también informó sobre los trabajos que se realizarán en las calles de la colonia Los Sapiens, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Colosaurio y Parque Jurásico.

La obra contempla la colocación de concreto hidráulico y forma parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo.

Rivas señaló que, aunque se trata de una obra de menor dimensión en comparación con los grandes proyectos de infraestructura que se desarrollan en la ciudad, tendrá un impacto importante para los vecinos de la zona.

Por ello, hizo un llamado a los conductores que circulan por el sector a extremar precauciones mientras se desarrollan los trabajos.

“Las molestias son temporales, los beneficios permanentes”

Finalmente, el director de Obras Públicas reiteró que las afectaciones generadas por las obras son temporales, mientras que los beneficios permanecerán durante años para los habitantes de Chihuahua.

“Estamos contentos de estos 10 meses que duró la obra de Nogales e Industrias. Fue una de las tres obras importantes de la ciudad y estamos satisfechos de estar listos para su entrega”, afirmó.

La inauguración de los Puentes Gemelos está programada para este jueves a las 11:00 de la mañana, con lo que se dará por concluido uno de los proyectos viales más esperados por los habitantes de la zona norte de Chihuahua capital.