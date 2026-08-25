DSPM acerca a Smart La Villita los servicios de la UAVI a través de su Unidad Móvil Siempre Acompañadas

Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la prevención de la violencia familiar y de género, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lleva del 24 al 27 de agosto la Unidad Móvil Siempre Acompañadas en el estacionamiento de Smart La Villita.

A través de este espacio, la subdirección de Atención a la Violencia Familiar y de Genero, ofrece asesoría y atención integral a mujeres, hombres y familias que atraviesan por alguna situación de violencia, así como a quienes conocen algún caso y requieren orientación, con servicios que incluyen atención psicológica y asesoría legal, de manera confidencial y profesional.

Por ello, se invita a las y los vecinos de las colonias Tierra y Libertad, Villa y sectores cercanos a acudir a la Unidad Móvil, ubicada en el estacionamiento de Smart La Villita, en la avenida Tecnológico, donde podrán recibir los servicios de manera gratuita, los martes, miércoles y jueves, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Esta acción forma parte del interés del Gobierno Municipal por acercar servicios de atención y prevención a las familias, generando espacios confiables donde la ciudadanía pueda recibir orientación y apoyo oportuno, contribuyendo así a construir entornos más seguros para todas y todos.