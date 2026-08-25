Conforman vecinos de Paseos de Chihuahua nuevo Comité de Aguardianes

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir Sáenz, sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Paseos de Chihuahua, a fin de dar a conocer los detalles sobre el funcionamiento y el impacto del programa conocido como los Aguardianes.

El espacio sirvió para que los vecinos se coordinaran y conformaran oficialmente su propio Comité de Aguardianes en Acción que se suma a los esfuerzos de casi 200 comités que operan en distintas zonas de la ciudad.

Falomir Sáenz destacó la utilidad de la App de Aguardianes, plataforma digital diseñada para beneficiar a los participantes. A través de esta aplicación, los usuarios tienen la oportunidad de acceder a diversos premios, recompensas y descuentos exclusivos en más de 70 comercios que patrocinan y respaldan el proyecto.

Esta iniciativa interinstitucional surge ante la apremiante necesidad de fomentar y premiar el cuidado, la vigilancia ciudadana y el uso responsable del agua potable.

De esta manera, se busca crear una verdadera cultura hídrica, incentivar las buenas prácticas y reconocer a aquellos ciudadanos que contribuyen activamente a la preservación del vital líquido.