¿Eres beneficiario o beneficiaria de Mi Beca Chihuahua Formación? El Gobierno Municipal te dice lo que debes saber sobre la entrega del apoyo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, recuerda a las personas beneficiarias de “Mi Beca Chihuahua Formación”, edición 2026, los períodos, montos, requisitos y procedimiento que deberán seguir para realizar el cobro de su apoyo.

Como parte del proceso de validación, se realizó el cotejo de la información con el padrón de becas del Gobierno Federal y Estatal, debido a que las reglas de operación del programa no permiten la duplicidad de este tipo de apoyos. Una vez que concluyó este proceso, la lista de folios aceptados fue publicada para consulta en la página oficial del Gobierno Municipal, en el apartado de convocatorias: www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias.

Para realizar el cobro, la madre, padre o tutor(a), y en su caso la persona solicitante mayor de edad, deberá acudir a la ventanilla de la sucursal de Scotiabank más cercana a su domicilio, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Solo deberá presentar: Identificación oficial vigente y folio de la solicitud, cabe resaltar que este trámite es totalmente gratuito.

Es importante señalar que el cobro deberá realizarse únicamente durante el periodo asignado a cada nivel educativo. Las personas beneficiarias podrán acudir dentro de los plazos establecidos y consultar previamente su folio y fecha correspondiente.

Los apoyos se otorgarán de la siguiente manera: Preescolar: apoyo de mil 500 pesos, con periodo de cobro del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Primaria: apoyo de 2 mil pesos, con periodo de cobro del 14 al 28 de septiembre de 2026. El 16 de septiembre será día inhábil, por lo que no habrá entrega de apoyos durante esa fecha.

Nivel superior: apoyo de 4 mil pesos, con periodo de cobro del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo de la Subdirección de Educación, de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, a través del 072, extensiones 6520 y 6566. También pueden acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.