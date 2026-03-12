PT rechaza que exista rompimiento con la 4T rumbo al 2027

La diputada federal Lilia Aguilar Gil, dirigente petista en Chihuahua, afirmó que el PT mantiene firme su compromiso con la unidad, desmintiendo los rumores sobre un supuesto rompimiento con la alianza de la Cuarta Transformación.

“No debemos caer en la trampa de hacerle el juego a nuestros adversarios, quienes buscan debilitar nuestro movimiento para impedir que gobernemos Chihuahua”, declaró.

El Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión defendió la pluralidad democrática al no acompañar una iniciativa que pretendía modificar el sistema de representación política en México. El partido reiteró que su visión es la de un país multicultural y plural: “Siempre seremos congruentes y defenderemos nuestros principios sin ninguna duda, reafirmamos nuestro compromiso con la presidenta de la República y con el pueblo de México”.

Asimismo, el PT manifestó que seguirá defendiendo los principios de la Cuarta Transformación: “Nuestra posición es clara: defendemos la pluralidad, la democracia y la justicia, no aceptaremos retrocesos que debiliten la representación política ni que distorsionen el mandato del voto popular, el tiempo nos dará la razón”.

La diputada Lilia Aguilar denunció que en los últimos días ha sido objeto de ataques coordinados en redes sociales, los cuales calificó como ciberacoso, provenientes principalmente del anonimato. Señaló que estas críticas forman parte de una campaña de desinformación impulsada por un pequeño grupo, y no por actores específicos de Morena.

En ese sentido, rechazó que exista un conflicto político real entre el PT y Morena de cara a los próximos procesos electorales: “Lo que descartamos totalmente es un rompimiento para las elecciones de 2027, quien cayó en esa trampa está equivocado”.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la militancia de los partidos que integran la coalición gobernante a no caer en provocaciones y mantener la unidad del movimiento:

“No hay que caer en la trampa, somos un movimiento cohesionado que va más allá de una coalición electoral, vamos a seguir juntos y vamos a gobernar en 2027”.