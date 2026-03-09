Protestan productores de frijol contra Segalmex

Pequeños productores temporaleros de frijol se manifestaron esta mañana al exterior de las oficinas de Segalmex —centro de acopio y distribución de insumos como fertilizantes y granos básicos de Gobierno Federal ubicadas sobre el boulevard Juan Pablo Segundo—.

El dirigente de la unión democrática campesina Jesús Emiliano García junto a pequeños productores derramaron frijol provocando caos vehicular en la zona exigiendo sean incluidos en el programa de ingreso objetivo que se anunció a 27 pesos la compra por parte del Gobierno Federal del frijol de Chihuahua.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre se habría anunciado la compra de 5000 toneladas, pasó noviembre se estuvo organizando un padrón previo de todos los productores del estado. Gracias a las lluvias se logró rebasar las 70 mil toneladas, pero desde que nació el programa se ha pedido que se tenga ajustes pues no se paga a tiempo.

El problema es cuándo se va a pagar el frijol pero mientras no se reciba el producto no hay ningún compromiso de Gobierno Federal.

Se ha tenido varias reuniones con Hugo Ramírez el responsable localmente y él dice que no hay recurso y que ya se acabó. Se sabe que Zacatecas es el primer productor y fue habilitado con 150 mil toneladas, así como Durango que ya lleva recepcionadas 45 mil.

Por lo que vienen a exigir que solo se le incluyan 3 mil toneladas qué es de los productores pequeños que no son artificiales o de hule como lo dijo Hugo Ramírez, quién dijo que deben de ser productores de a deberás.

Bajo padrón que saca el compromiso y se reciban esas toneladas, los pequeños productores esperan ese ingreso que están esperando desde Navidad.

Se sabe que este problema es en el centro del país y aquí solamente es un funcionario y atiende solamente lo que se le pide pero estamos solicitando al centro del país que ayude esperando a que se resuelva hoy si no van a continuar ahí.