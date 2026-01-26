Protestan por niño de 5 años retenido en centro de detención de Texas tras ser separado de su padre

Decenas de familias migrantes protestaron el pasado sábado detrás de las vallas del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, para exigir la liberación de un niño ecuatoriano de 5 años y de su padre, quienes fueron detenidos esta semana en Minesota y trasladados a esa instalación, informó PBS News.

Imágenes aéreas difundidas por este lunes por The Associated Press mostraron a padres y niños dentro del centro, vestidos con chaquetas y suéteres; algunos sostuvieron carteles con consignas como “Libertad para los niños”. Desde el exterior se escucharon gritos de “¡Libertad!” y “¡Déjennos ir!”, relató el abogado de inmigración Eric Lee, quien acudió al lugar.

“El mensaje fue que nos trataran con dignidad y conforme a la ley. Somos inmigrantes con hijos, no criminales”, declaró a AP, en entrevista telefónica desde el centro, María Alejandra Montoya Sánchez, de 31 años, quien permaneció detenida en Dilley desde octubre junto con su hija de 9 años.

La detención del menor, Liam Conejo Ramos, y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, ocurrió el martes pasado en Minesota y se convirtió en un nuevo foco de controversia sobre la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Autoridades federales, abogados y vecinos ofrecieron versiones contradictorias sobre si la familia tuvo la posibilidad de dejar al niño al cuidado de otra persona.

El caso se inscribió en un contexto de tensión creciente en Mineapolis, donde horas antes un agente federal de inmigración mató a tiros a un hombre, hecho que provocó nuevas protestas en una ciudad marcada por episodios recientes de violencia.

Montoya Sánchez afirmó que la protesta fue organizada por las propias familias, agotadas por la detención prolongada y por condiciones que defensores calificaron de insalubres, con enfermedades recurrentes y atención médica insuficiente. Lee señaló que, tras la manifestación, varios detenidos le indicaron que la protesta estuvo directamente vinculada con el caso del menor.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en diciembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cientos de niños permanecieron retenidos en estas instalaciones por periodos superiores a los límites establecidos por tribunales federales.