Protesta Retén Ciudadano, cierran calle Aldama y dejan ataúd en la entrada de Palacio

Integrantes de Retén Ciudadano se manifestaron en las afueras de Palacio de Gobierno, reclamando ineficiencia en el servicio del transporte público y solicitando audiencia con las autoridades correspondientes.

Al respecto, procedieron al cierre de la calle Aldama y colocaron un ataúd en la entrada de Palacio, argumentando que el diálogo está muerto pues en ocasiones anteriores han solicitado acercamiento con Gobierno del Estado sin tener una respuesta favorable.

Aseguraron que permanecerán en manifestación hasta que tengan una audiencia con personal de Transporte que esté capacitado para atender sus exigencias.