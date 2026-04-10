Pronostican viernes nublado y con lluvias durante la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó a la ciudadanía que se prevé la presencia de lluvias y fuertes vientos para este viernes 10 de abril en la entidad, derivado de la interacción de un sistema frontal con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en sierras de la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas.

Durante la tarde, ambiente cálido. Lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona noreste de Chihuahua.