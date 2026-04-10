Pronostican viernes nublado y con lluvias durante la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó a la ciudadanía que se prevé la presencia de lluvias y fuertes vientos para este viernes 10 de abril en la entidad, derivado de la interacción de un sistema frontal con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura.
#PronósticoDelTiempo para el norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/0vF38rkwRv
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 10, 2026
En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.
Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en sierras de la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas.
Durante la tarde, ambiente cálido. Lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona noreste de Chihuahua.