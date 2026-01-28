Pronostican miércoles con nubosidad en Chihuahua capital y heladas en la región serrana

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 30, modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región.

