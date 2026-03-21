Pronostican máximas de 35°C este fin de semana en la capital; cuídate del sol

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que para este fin de semana se prevén condiciones mayormente soleadas y un incremento gradual en las temperaturas, por lo que exhortan a cuidarse del calor para evitar afecciones a la salud.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado, continuará el ambiente caluroso con una máxima de 34°C y mínima de 14°C, condiciones soleadas. Y para el domingo, se prevé una temperatura máxima de 35°C y mínima de 15°C, con cielo despejado y condiciones estables, manteniéndose sin probabilidad de lluvia.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y utilizar protección solar, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

Recuerda que, ante cualquier emergencia, te puedes comunicar al 9-1-1 o por medio de la aplicación Marca el Cambio.