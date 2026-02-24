Pronostican fuertes vientos para jueves y viernes, rachas de hasta 65km/h

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, durante el miércoles 25 de febrero, la interacción de la corriente en chorro subtropical con una línea seca sobre Coahuila y la entrada de humedad del Pacífico favorecerá un ambiente frío a fresco por la mañana y caluroso por la tarde. En la zona serrana persistirá el frío intenso.

Los vientos serán más fuertes que en días anteriores, con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada y Guadalupe, y de hasta 55 km/h en municipios como Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Coyame. Las ráfagas intensas podrían ocasionar tolvaneras en tramos carreteros estratégicos, especialmente entre Chihuahua y Juárez, así como de Juárez a Janos. Se recomienda extremar precauciones al conducir en estas zonas, ya que la visibilidad podría verse reducida de manera significativa.

Para el jueves 26 de febrero, un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y otros sistemas, mantendrá un ambiente frío a fresco por la mañana y caluroso por la tarde. En la zona serrana se prevé ambiente muy frío, con cielo de despejado a mayormente despejado.

Los vientos serán de menor intensidad respecto al miércoles, aunque aún podrían superar los 45 km/h en municipios del noreste como Coyame y Manuel Benavides, y los 35 km/h en localidades como Juárez, Ahumada, Camargo y Ojinaga. No se esperan lluvias.

Las temperaturas esperadas para el jueves son (máx/min): Chihuahua 29/13 grados centígrados (°C), Juárez 29/14, Janos 28/11, Madera 24/5, Temósachic 26/3, Cuauhtémoc 26/10, Ojinaga 32/15, Delicias 31/13, Camargo 31/13, Jiménez 32/13, Parral 29/12, Creel 25/2, Chínipas 37/17, Guachochi 25/2, El Vergel 24/1.

Finalmente, la CEPC exhorta a la población a tomar precauciones ante la posibilidad de formación de tolvaneras en los tramos carreteros de Sacramento a Juárez y de Juárez a Janos, así como en partes de Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión y Sueco. Se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informada a través de los reportes oficiales de Protección Civil y autoridades estatales y locales.